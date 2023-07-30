Російський Таганрог у вогні: зафіксовано падіння безпілотника

Падіння безпілотника під Таганрогом. Фото: російські ЗМІ

Вввечері 30 липня під російським Таганрогом впав безпілотник. Виникла пожежа. Відомо про займання житлового будинку та автомобіля. Є поранений.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Близької десятої вечора за київським часом у хуторі Дараганівка, що у передмісті Таганрога, сталася надзвичайна ситуація. Там зафіксовано падіння безпілотника. Після чого сталося займання. У вогні опинилися житловий будинок та автомобіль.

Також повідомляється, що губернатор Ростовської області підтвердив падіння безпілотника.

Нагадаємо, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, вибух стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася.

Також вибухи фіксують і в Підмосков'ї. Очевидці запевняють, що нібито бачили БпЛА. Пабліки інформують, що всі дрони збили сили ППО.