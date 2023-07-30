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Российский Таганрог в огне: зафиксировано падение беспилотника

30 июля 2023 23:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Российский Таганрог в огне: зафиксировано падение беспилотника
Падение беспилотника под Таганрогом. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером 30 июля под российским Таганрогом упал беспилотник. Возник пожар. Известно о возгорании жилого дома и автомобиля. Есть раненый.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Около десяти вечера по киевскому времени в хуторе Дарагановка, что в пригороде Таганрога, произошла чрезвычайная ситуация. Там зафиксировано падение беспилотника. После чего произошло возгорание. Пострадали жилой дом и автомобиль.

Также сообщается, что губернатор Ростовской области подтвердил падение беспилотника.

Напомним, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась.

Также взрывы фиксируют и в Подмосковье. Очевидцы уверяют, что якобы видели БпЛА. Паблики информируют, что все дроны сбили силы ПВО.

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