Российский Таганрог в огне: зафиксировано падение беспилотника

Падение беспилотника под Таганрогом. Фото: российские СМИ

Вечером 30 июля под российским Таганрогом упал беспилотник. Возник пожар. Известно о возгорании жилого дома и автомобиля. Есть раненый.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Падение беспилотника в Таганроге

Около десяти вечера по киевскому времени в хуторе Дарагановка, что в пригороде Таганрога, произошла чрезвычайная ситуация. Там зафиксировано падение беспилотника. После чего произошло возгорание. Пострадали жилой дом и автомобиль.

Также сообщается, что губернатор Ростовской области подтвердил падение беспилотника.

Напомним, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась.

Также взрывы фиксируют и в Подмосковье. Очевидцы уверяют, что якобы видели БпЛА. Паблики информируют, что все дроны сбили силы ПВО.