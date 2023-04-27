Російський військовий розповів, як різав голови полоненим українцям: перехоплення СБУ

Російські військові, які збирають на війну. Фото: РосЗМІ

Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло. В новому перехопленні військовий РФ розповідає подробиці дружині.

Про це інформує СБУ.

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Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Зазначається, що чоловік, який говорив з жінкою — Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

СБУ працює, аби він та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Пряма мова перехопленого дзвінка:

— То що ви робите? — запитала жінка.

— Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені пох*й. Мене кличуть. Перерізаю людині, — відповів військовий.

— Я поки що не зрозуміла, що... Що — смієшся чи що? Мені як спати лягати, Жень? — шокована дружина.

— Ні, я не сміюсь. Коротше, є як тобі пояснити? Люди, які військовополонені, їх нам немає сенсу тримати. Ну тому, що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось. Їх треба утилізувати. Утилізувати не всі погоджуються. Утилізувати — я думаю, ти чудово розумієш, що це за слово — пояснює чоловік.

— Hy, — сказала росіянка.

— Доводиться робити, — зазначив військовий РФ.

— П*здец! — шоковано відповідає жінка.

— Робиш це. Ну, у чоловіків є кадик. Нижче кадика надрізаєш. Або шомполом від автомата за вухо. У мене вже таких... вистачає. Зараз із тобою поговорю. Піду, діло зроблю. І піду спокійно спати, — сказав росіянин.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець розповів про відсутність бажання жити далі. Окупант наголосив, що йому складно на війні в Україні.