Російський військовий розповів, як різав голови полоненим українцям: перехоплення СБУ
Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло. В новому перехопленні військовий РФ розповідає подробиці дружині.
Про це інформує СБУ.
Окупанти вбивають військових України
Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.
Зазначається, що чоловік, який говорив з жінкою — Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
СБУ працює, аби він та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Пряма мова перехопленого дзвінка:
— То що ви робите? — запитала жінка.
— Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені пох*й. Мене кличуть. Перерізаю людині, — відповів військовий.
— Я поки що не зрозуміла, що... Що — смієшся чи що? Мені як спати лягати, Жень? — шокована дружина.
— Ні, я не сміюсь. Коротше, є як тобі пояснити? Люди, які військовополонені, їх нам немає сенсу тримати. Ну тому, що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось. Їх треба утилізувати. Утилізувати не всі погоджуються. Утилізувати — я думаю, ти чудово розумієш, що це за слово — пояснює чоловік.
— Hy, — сказала росіянка.
— Доводиться робити, — зазначив військовий РФ.
— П*здец! — шоковано відповідає жінка.
— Робиш це. Ну, у чоловіків є кадик. Нижче кадика надрізаєш. Або шомполом від автомата за вухо. У мене вже таких... вистачає. Зараз із тобою поговорю. Піду, діло зроблю. І піду спокійно спати, — сказав росіянин.
Нагадаємо, що російський військовослужбовець розповів про відсутність бажання жити далі. Окупант наголосив, що йому складно на війні в Україні.