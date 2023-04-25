"Быстрее груз-200 к тебе приедет": окупант розповів про відсутність бажання жити

Російський окупант на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російський військовослужбовець розповів про відсутність бажання жити далі. Окупант наголосив, що йому складно на війні в Україні.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта:

— Чогось ти такий уже без настрою, без... все в тебе вже впало, так? — співрозмовниця.

— Ну, х*лі, бл*, стискається все, нах*й. Взагалі спокою, нах*й, не дають. Інколи застрелиться вже, с*ка, хочеться, бл*, — окупант.

— А що, у вас бойові? — співрозмовниця.

— Патрони? Так, звичайно, бойові. Ми ж, нібито, на війну приїхали. У цирк приїхали, бл*, — окупант.

— А за документами ви ще у Вольську, — співрозмовниця.

— Я знаю, — окупант.

— Що тепер зробиш, от раз така хр*нь? Тут взагалі, я кажу, готуються всі до війни, блін, дістали вже, — співрозмовниця.

— До якої війни? — окупант.

— До Третьої світової! Не живеться спокійно, мабуть, чи що, — співрозмовниця.

— Мабуть, — окупант.

— Потерпи вже трохи, — співрозмовниця.

— Ой, швидше "Вантаж-200" до тебе приїде, ніж я це все витерплю, бл*. Ось гальмує тільки ти та Максим гальмує, все. Поки що гальмує. Скоро й це гальмувати не буде, — окупант.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову окупантів, де військовослужбовець 70-го мотострілецького полку РФ скаржиться на величезні втрати під Вугледаром. Крім того, він сумнівається в тому, чи на тій стороні він воює.

Також ми писали, що нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей в атаки і нібито участь дітей у боях.