Российский военный рассказал, как резал головы пленным украинцам: перехват СБУ

Российские военные, собирающие на войну. Фото: РосСМИ

Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов. Убийства совершаются зверским способом – пленным перерезают горло. В новом перехвате военный РФ рассказывает о подробностях жене.

Об этом информирует СБУ.

Читайте также:

Оккупанты убивают военных Украины

Служба безопасности Украины установила личность палача, его учредительные данные, место службы и круг общения.

Отмечается, что мужчина, который говорил с женщиной — Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области России, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

СБУ работает, чтобы он и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прямая речь перехваченного звонка:

— Что вы делаете? — спросила женщина.

— Человека нужно немного зарезать. Но я не первый раз. Мне пох*й. Меня зовут. Перерезаю человеку, — ответил военный.

— Я пока не поняла, что... Что — смеешься что ли? Мне как спать ложиться, Жень? — шокированная жена.

— Нет, я не смеюсь. Короче, есть, как тебе объяснить? Люди, военнопленные, их нам нет смысла держать. Ну потому, что всю информацию из них выспрашиваем. Дальше нет смысла держать. Вот. Их нужно утилизировать. Утилизировать не все согласны. Утилизировать — я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это за слово — объясняет мужчина.

— Hy, — сказала россиянка.

— Приходится делать, — отметил военный РФ.

— П*здец! — в шоке отвечает женщина.

— Делаешь это. Ну, у мужчин есть кадык. Ниже кадыка надрезаешь. Или шомполом от автомата за ухо. У меня таких... хватает. Сейчас с тобой поговорю. Уйду, дело сделаю. И пойду спокойно спать, — сказал россиянин.

Напомним, что российский военнослужащий рассказал об отсутствии желания жить дальше. Оккупант подчеркнул, что ему сложно на войне в Украине.