Російській військовий у стані шоку розповів дружині про вбивства дітей в Україні: аудіоперехоплення

Військові російської армії проводять розвідку. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 17 квітня, служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною. Він шокований, що вбивають всіх: дітей, жінок, чоловіків. Але дружина це сприйняла як щось звичайне.

Про це інформує СБУ.

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В перехопленій розмові зрозуміло, що військовий РФ в шоці, що вбивають всіх, але його дружину це не шокувало. Вона про це знала і спокійно ставиться до цього. Пряма мова:

— Хочеш я тобі скажу секретну інформацію? — питає військовий.

— Алло? Давай, — відповідає дружина.

— Коли ми їхали об 11:45 пам'ятаєш, я тобі дзвонив? Ми завантажувалися у машину, — запитує чоловік.

— Так, — відповідає жінка.

— Нам треба було вбивати неповнолітніх, жінок усіх. Уявляєш? — каже шокований російський військовий.

— А...а я знаю Лєнка говорила, — каже росіянка.

— Знищення повне відразу, взагалі просто — "стріляйте нах*й", — розповідає чоловік.

— Ага, — стверджує дружина військового.

— Я готовий, але я, якщо чесно, я підох*їв, — заявив росіянин.

— Ну що робити? Ти сам розумієш, вони... — спокійно сказала жінка.

— Навіть я ох*їв, якщо чесно, — сказав чоловік.

— Чуєш, Вітю, пам'ятаєш ми, коли вдома були, дивилися новини, ми з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний — усі поїхали, — заявила дружина.

— Це — так, але ... Так, так-так-так, нам все пояснили, бл*дь: 14, 18, дівчина, пох*й — просто наповал. Йдем в зачистку. Це закріплення. Тобто йде перший і ми через 150 метрів, й*б твою матір, ззаду, і займаємо позиції зачисткою. Ми дочекалися... Бл*, я не спав, Світлано, 30, прикинь, годин уявляєш? На мені 2600... — жаліється військовий.

— А чому? — питає жінка.

— А я навіть не знаю. Тут війна інша, Світлана. Ти навіть не уявляєш, — відповів чоловік.

— Так, ти казав, — сказала дружина.

Нагадаємо, що російський військовий поскаржився дружині на несправедливість із просуванням по службі. Окупант також розповів про умови лікування поранених солдатів РФ.