"Мы как пушечное мясо": окупант поскаржився на несправедливість із просуванням по службі

Російський окупант на війні України. Фото: росЗМІ

Російський військовий поскаржився дружині на несправедливість із просуванням по службі. Окупант також розповів про умови лікування поранених солдатів РФ.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Деталі

— Бражку ставили самі, — окупант.

— Та ти що, — дружина.

— Так, тут алкашку взагалі страшно купувати. Багато всякого такого пропливало, говорили на кшталт 8-го лютого будемо на кшталт стволи...типу роззброїть нас у Луганську, ой...так у Луганську, типу там тиждень побудемо і все. Ми повинні в містах стояти, порядки там наводити, а ми за місце піхоти тут єб*шим, за*бись. Туди ось кировчане до нас заїхали, ну трохи від нас, вони подивилися що тут, вони просто ось, дві години лежали, не вставали, ми вже грубо кажучи пох*р. Наші... та якось так, — окупант.

— Чм*шники, — дружина.

— Так, вони собі зірочок наклеїли, хто був уже капітаном майором, хто був уже майором полканом тощо. За рахунок нас виписують, — окупант.

— Клас, — дружина.

— Ну, за рахунок нас вони отримують зірочки, а ми як гарматне м'ясо. Не хочеш іти — дезертир, посадимо нах*й, — окупант.

— Варіантів немає, посмажать з усіх боків, — дружина.

— Ну так, якось закосити тут лише два варіанти: важкий трьохсотий без ноги, без руки або 200-й і все. Так, а в шпиталі, ти розумієш, там стільки народу, спробуй пробратися, щоб тебе оглянули, — окупант.

— Не встигають, — дружина.

— Звичайно, ти що, там перших розглядають це у кого черепно-мозкова, ну в когось уламок у голову прилетів, мізки стирчать. Таких одразу, без черги. А якщо в тебе там уламок у руці стирчить або в ляшці там, або пів п'яти немає, пох*й — сиди. Ти півдня можеш просидіти там, — окупант.

— Так воно піде зараження, потім ногу відрізати доведеться, — дружина.

— Тут так і роблять. Не встигли, відх*ярили, зашили, все, — окупант.

Нагадаємо, військовий Росії розповів про втрати серед солдатів. Він попросив свою дружину якнайшвидше звернутися до прокуратури, щоб витягнути його з України.

Також ми писали, що військовослужбовець Росії розповідає матері про швидку перекваліфікацію у лавах російської армії. Окупант не знає, де його половина полку, бо вони десь випивають.