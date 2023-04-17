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Российский военный в состоянии шока рассказал жене об убийствах детей в Украине: аудиоперехват

17 апреля 2023 18:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Российский военный в состоянии шока рассказал жене об убийствах детей в Украине: аудиоперехват
Военные русской армии проводят разведку. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 апреля, служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор оккупанта с супругой. Он шокирован, что убивают всех: детей, женщин, мужчин. Но жена это восприняла как нечто обычное.

Об этом информирует СБУ.

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В перехваченном разговоре понятно, что военный РФ в шоке, что убивают всех, но его жену это не шокировало. Она об этом знала и спокойно относится к этому. Прямая речь:

— Хочешь я тебе скажу секретную информацию? — спрашивает военный.

— Алло? Давай, — отвечает жена.

— Когда мы ехали в 11:45, помнишь я тебе звонил? Мы загружались в машину, — спрашивает мужчина.

— Да, — отвечает женщина.

— Нам нужно было убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Представляешь? — говорит шокированный российский военный.

— А... я знаю Ленка говорила, — говорит россиянка.

— Уничтожение полное сразу, вообще просто — "стреляйте нах*й", — рассказывает мужчина.

— Ага, — утверждает жена военного.

— Я готов, но я, если честно, я подох*ел, — заявил россиянин.

— Ну что делать? Ты сам понимаешь, они… — спокойно сказала женщина.

— Даже я ох*ел, если честно, — сказал мужчина.

— Слышишь, Витя, помнишь мы, когда дома были, смотрели новости, мы с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный — все уехали, — заявила жена.

— Это — да, но... Да, да-да-да, нам все объяснили, бл*дь: 14, 18, девушка, пох*й — просто наповал. Идем в зачистку. Это закрепление. То есть идет первый и мы через 150 метров, и *б твою мать, сзади, и занимаем позиции зачисткой. Мы дождались... Бл*, я не спал, Света, 30, прикинь, часов представляешь? На мне 2600... — жалуется военный.

— А почему? — спрашивает женщина.

— А я даже не знаю. Здесь война другая, Свет. Ты даже не представляешь, — ответил мужчина.

— Да ты говорил, — сказала жена.

Напомним, что российский военный пожаловался жене на несправедливость с продвижением по службе. Оккупант также рассказал об условиях лечения раненых солдат РФ.

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