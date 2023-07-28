Російський воєнкор у Бердянську поскаржився, що місто "занадто українське"

Російські окупанти в Бердянську. Фото: google

Російський воєнкор-пропагандист Олександр Сладков поскаржився, що тимчасово окуповане місто Бердянськ "занадто українське". Він заявив, що це нібито російське місто і такі ситуації потрібно виправляти.

Про це стало відомо з місцевих Telegram-каналів.

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"Українських номерів багато. Люди не поспішають їх змінювати. Ми змінюємо в Бердянську асфальтне покриття, а вони не змінюють номерів! Значить, не еквівалентний обмін", — істерично скаржиться Сладков.

Також пропагандиста обурили таблички з назвами вулиць українською мовою і для нього це здалось "неприпустимим".

"Не дуже приємна ситуація, ніби по Україні їдеш", — цинічно висловився він.

Пропагандист Олександр Сладков і авто на українських номерах в Бердянську. Фото: t.me/brdVP

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк про Україну. Вони почали говорити про розіп'ятих священників та дітей, які зникають, у Бердянську, Донецьку та Луганську.

Також ми писали, що українська армія досягає успіхів на фронті біля Бердянська. Військові змогли просунутися на відстань понад один кілометр. За словами представника військового командування, у Бердянську продовжуються інтенсивні бойові дії.