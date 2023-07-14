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Розіп'яті священники: російські пропагандисти вигадали новий фейк про Україну

14 липня 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Розіп'яті священники: російські пропагандисти вигадали новий фейк про Україну
Російська пропагандистка Олеся Шигіна. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про Україну. Вони почали говорити про розіп'ятих священників та дітей, які зникають, у Бердянську, Донецьку та Луганську.

Відео зі словами російської пропагандистки поширилося в Telegram-каналах.

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На відео російська пропагандистка Олеся Шигіна у військовій формі розповідає про звірства, які нібито робили українські воїни. За її словами, вони відбувалися в Донецьку, Луганську та Бердянську. 

"Вчора я буквально була у храмі — тут, у Бердянську. Мені розповідали, як діють методи залякування. Про це мені говорили і в Донецьку, в Луганську. Ми всі знаємо розіп'ятих батюшок, ми знаємо похованих людей у ставках під Донецьком, ми знаємо зникаючих дітей, ми все знаємо. Це страшні методи, після яких нормальна людина будь-яка, яка не має зброї в руках — вона, природно, починає закриватися і просто... Їй залишається тільки чекати", – сказала Шигіна.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тільки під час контрнаступу ЗСУ і тільки на південному фронті окупанти знищили майже тисячу одиниць української бронетехніки. Тільки "Леопардів" було нібито підбито 16 штук.

Також ми писали, що представник РФ в ООН Василь Небензя вважає, що "жест доброї волі", який російська армія влаштувала минулого року, тікаючи з-під Києва, насправді був видатною перемогою Росії над Україною.

Додамо, росіяни почали поширювати новий фейк. Вони заявляють, що через біолабораторії США у річці Дніпро з'явився збудник холери. 

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