Российский военкор в Бердянске пожаловался, что город "слишком украинский"

Российские оккупанты в Бердянске. Фото: google

Российский военкор-пропагандист Александр Сладков пожаловался, что временно оккупированный город Бердянск "слишком украинский". Он заявил, что это якобы российский город, и такие ситуации нужно исправлять.

Об этом стало известно из местных Telegram-каналов.

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"Украинских номеров много. Люди не спешат их менять. Мы меняем в Бердянске асфальтное покрытие, а они не меняют номеров! Значит, не эквивалентный обмен", — истерически жалуется Сладков.

Также пропагандиста возмутили таблички с названиями улиц на украинском языке, и для него это показалось "недопустимым".

"Не очень приятная ситуация, будто по Украине едешь", — цинично выразился он.

Пропагандист Александр Сладков и автомобили на украинских номерах в Бердянске. Фото: t.me/brdVP

Напомним, недавно российские пропагандисты придумали очередной фейк об Украине. Они начали говорить о распятых священниках и исчезающих детях в Бердянске, Донецке и Луганске.

Также мы писали, что украинская армия добивается успехов на фронте возле Бердянска. Военные смогли продвинуться на расстояние более одного километра. По словам представителя военного командования, в Бердянске продолжаются интенсивные боевые действия.