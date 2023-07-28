Российский военкор в Бердянске пожаловался, что город "слишком украинский"
Российский военкор-пропагандист Александр Сладков пожаловался, что временно оккупированный город Бердянск "слишком украинский". Он заявил, что это якобы российский город, и такие ситуации нужно исправлять.
Об этом стало известно из местных Telegram-каналов.
Пропагандисты жалуются на украинский Бердянск
"Украинских номеров много. Люди не спешат их менять. Мы меняем в Бердянске асфальтное покрытие, а они не меняют номеров! Значит, не эквивалентный обмен", — истерически жалуется Сладков.
Также пропагандиста возмутили таблички с названиями улиц на украинском языке, и для него это показалось "недопустимым".
"Не очень приятная ситуация, будто по Украине едешь", — цинично выразился он.
Напомним, недавно российские пропагандисты придумали очередной фейк об Украине. Они начали говорить о распятых священниках и исчезающих детях в Бердянске, Донецке и Луганске.
Также мы писали, что украинская армия добивается успехов на фронте возле Бердянска. Военные смогли продвинуться на расстояние более одного километра. По словам представителя военного командования, в Бердянске продолжаются интенсивные боевые действия.