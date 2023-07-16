ЗСУ розповіли про успіхи на Бердянському напрямку

Збройні сили України Фото: Генштаб

Українська армія досягає успіхів на фронті біля Бердянська. Військові змогли просунутися на відстань понад один кілометр.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

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Шершень зазначив, що ситуація на Мелітопольському напрямі стабільна, тоді як у Бердянському районі українські військові досягають значного поступу.

"Більш ніж на один кілометр вздовж певної ділянки фронту вдалося просунутися вглиб ворожої оборони", — підкреслив він.

За словами представника військового командування, у Бердянську продовжуються інтенсивні бойові дії. Українські військові підрозділи зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять повітряну розвідку, розмінування територій та продовжують виконувати завдання з вогневої підтримки.

Шершень також додав, що противник не припиняє спроб штурму позицій Українських Збройних Сил у районі Авдіївки та Мар'їнки. Протягом минулої доби було зареєстровано 22 атаки з боку російських сил, з найбільшою кількістю обстрілів, 15 загалом зареєстрованих поблизу Мар'їнки.

Нагадаємо, що на півдні України у трьох окупованих містах 11 липня пролунали потужні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ і Токмак.

Також ми повідомляли, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.