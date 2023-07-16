ЗСУ розповіли про успіхи на Бердянському напрямку
Українська армія досягає успіхів на фронті біля Бердянська. Військові змогли просунутися на відстань понад один кілометр.
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.
Успіхи ЗСУ на Бердянському напрямі
Шершень зазначив, що ситуація на Мелітопольському напрямі стабільна, тоді як у Бердянському районі українські військові досягають значного поступу.
"Більш ніж на один кілометр вздовж певної ділянки фронту вдалося просунутися вглиб ворожої оборони", — підкреслив він.
За словами представника військового командування, у Бердянську продовжуються інтенсивні бойові дії. Українські військові підрозділи зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять повітряну розвідку, розмінування територій та продовжують виконувати завдання з вогневої підтримки.
Шершень також додав, що противник не припиняє спроб штурму позицій Українських Збройних Сил у районі Авдіївки та Мар'їнки. Протягом минулої доби було зареєстровано 22 атаки з боку російських сил, з найбільшою кількістю обстрілів, 15 загалом зареєстрованих поблизу Мар'їнки.
Нагадаємо, що на півдні України у трьох окупованих містах 11 липня пролунали потужні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ і Токмак.
Також ми повідомляли, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.