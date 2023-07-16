Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ розповіли про успіхи на Бердянському напрямку arrow

ЗСУ розповіли про успіхи на Бердянському напрямку

16 липня 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ розповіли про успіхи на Бердянському напрямку
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська армія досягає успіхів на фронті біля Бердянська. Військові змогли просунутися на відстань понад один кілометр.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на Бердянському напрямі

Шершень зазначив, що ситуація на Мелітопольському напрямі стабільна, тоді як у Бердянському районі українські військові досягають значного поступу.

"Більш ніж на один кілометр вздовж певної ділянки фронту вдалося просунутися вглиб ворожої оборони", — підкреслив він.

За словами представника військового командування, у Бердянську продовжуються інтенсивні бойові дії. Українські військові підрозділи зміцнюються на досягнутих позиціях, проводять повітряну розвідку, розмінування територій та продовжують виконувати завдання з вогневої підтримки.

Шершень також додав, що противник не припиняє спроб штурму позицій Українських Збройних Сил у районі Авдіївки та Мар'їнки. Протягом минулої доби було зареєстровано 22 атаки з боку російських сил, з найбільшою кількістю обстрілів, 15 загалом зареєстрованих поблизу Мар'їнки.

Нагадаємо, що на півдні України у трьох окупованих містах 11 липня пролунали потужні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ і Токмак.

Також ми повідомляли, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз