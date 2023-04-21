Російських військових переводять до інших підрозділів вже мертвими, — перехоплення ГУР

Військовослужбовець РФ йде дорогою. Фото: РосЗМІ

Військовослужбовець РФ розповідає в телефонній розмові як командування підрозділів "переводять" солдатів до інших підрозділів й оформлює їх зниклими безвісті. Це робиться з метою ухилення від виплати коштів, які обіцяє Росія для близьких і рідних через поранення або втрату бійця.

Про це інформує ГУР.

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Росія не хоче виплачувати рідним за поранених або вбитих військових РФ. Вони придумали новий спосіб, як уникати видачу коштів.

"У другому баті тесть служив, загинув. Не могли знайти нічого. А його заднім числом перевели, каже, до іншого підрозділу, ну тобто до іншого бату, і оголосили зниклим безвісти. Він був резервістом, загинув там, помер десь там, у Новобахмутівці. Він загинув і вже мертвим переводили до іншого підрозділу", — заявив військовослужбовець РФ.

Нагадаємо, що дружина військовослужбовця Росії, який зараз перебуває у зоні бойових дій в Україні, розповіла про новий закон, який забороняє коментувати чи обговорювати події війни в Україні і загрожує до 12 років ув’язнення. Розповідь жінки шокувала військовослужбовця.