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Російських військових переводять до інших підрозділів вже мертвими, — перехоплення ГУР

21 квітня 2023 18:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Російських військових переводять до інших підрозділів вже мертвими, — перехоплення ГУР
Військовослужбовець РФ йде дорогою. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Військовослужбовець РФ розповідає в телефонній розмові як командування підрозділів "переводять" солдатів до інших підрозділів й оформлює їх зниклими безвісті. Це робиться з метою ухилення від виплати коштів, які обіцяє Росія для близьких і рідних через поранення або втрату бійця.

Про це інформує ГУР.

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Росія не хоче виплачувати рідним за поранених або вбитих військових РФ. Вони придумали новий спосіб, як уникати видачу коштів.

"У другому баті тесть служив, загинув. Не могли знайти нічого. А його заднім числом перевели, каже, до іншого підрозділу, ну тобто до іншого бату, і оголосили зниклим безвісти. Він був резервістом, загинув там, помер десь там, у Новобахмутівці. Він загинув і вже мертвим переводили до іншого підрозділу", — заявив військовослужбовець РФ.

Нагадаємо, що дружина військовослужбовця Росії, який зараз перебуває у зоні бойових дій в Україні,  розповіла про новий закон, який забороняє коментувати чи обговорювати події війни в Україні і загрожує до 12 років ув’язнення. Розповідь жінки шокувала військовослужбовця. 

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