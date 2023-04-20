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"Скажу че-нибудь, сразу "гости" придут": дружина настрахала окупанта новими реаліями Росії

20 квітня 2023 20:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Скажу че-нибудь, сразу "гости" придут": дружина настрахала окупанта новими реаліями Росії
Російський військовослужбовець в Україні. Фото: rg.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Дружина військовослужбовця Росії, який зараз перебуває у зоні бойових дій в Україні,  розповіла про новий закон, який забороняє коментувати чи обговорювати події війни в Україні і загрожує до 12 років ув’язнення. Розповідь жінки шокувала військовослужбовця. 

Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. 

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Подробиці 

Жінка сказала, що у Росії почав діяти закон "Про дискредитацію російської армії", відповідно до якого за обговорення війни можна потрапити до в'язниці на 12 років. 

Росіянка каже, що за "розмову з сусідом" чи "ненавмисний лайк в інтернеті" можуть приїхати "гості". 

Розмова окупанта з дружиною

— Че еще там, новости есть такие, че-нибудь интересное. Не знаю, про Украину там, не про Украину?

— С 1 декабря вступил в силу закон, нельзя разговаривать про это. 

— Да ну нафиг. 

— Я тебе говорю "О дискриминации (мається на увазі дискредитація. — Ред.) российской армии", или еще чего там, либо освещении тех действий, которые там происходят. Да, карается законом до 12 лет заключения. 

— Прикольно, ну короче, ладно, хрен с ним. 

— Ну реально, с 1 декабря, ну. 

— Чего раньше тогда не рассказала? 

— Ну я не знаю. А если я еще соседу хоть кому-нибудь скажу че-нибудь такое, свои мысли какие-нибудь. Да? И вдруг тот поймет меня неправильно? Хотя у меня нет никакой дискредитации в сторону наших там действий. А тот просто возьмет кому-нибудь скажет в органы, что я такая нехорошая – ко мне "в гости" приедут. 

— Ну да. 

— Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечаянно лайк куда-нибудь нажму — ко мне "в гости" приедут, сразу же — дискредитация, на*уй, все. 

— Охренеть! 

Нагадаємо, раніше військовий Росії розповів про підготовку до наступу та одній із ділянок фронту. Також він розповів, як охочих воювати в Україні набирають до війська через приватні військові компанії. 

У ще одній оприлюдненій розмові російський окупант скаржився, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.

Також було оприлюднено запис, у якому військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені. 

Було також оприлюднено перехоплення розмови, у якій військовослужбовець Росії, який воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. Окупант порадив своїй дружині "тижнів через два шукати нового чоловіка". 

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