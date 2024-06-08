ЗСУ стримують Росію на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Збройні сили України зараз стримують і знищують російські підрозділи, які тероризують Харківщину. На цей напрямок прибули додаткові сили.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу, 8 червня.

Читайте також:

Ситуація на фронті

Президент повідомив, що Україна має вагомий результат у боротьбі з російськими окупантами.

"Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Харківський напрямок було посилено, але туди ще додатково відправлять бійців.

"Напрямок — посилено. І буде ще посилено. Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко", — сказав глава держави.

Відзначення підрозділів

Президент також відзначив підрозділи, які нещодавно проявили себе в боях.

За словами Зеленського, на Харківському напрямку відзначилися 36-та окрема бригада морської піхоти і 92-га окрема штурмова бригада. А на Донеччині відзначилася 55-та окрема артилерійська бригада.

"І ще за результатами цього тижня є за що особливо відзначити воїнів ГУР, а саме підрозділ "Група 13" та спецпідрозділ "Шаман". Також воїнів Служби безпеки України — Центр спеціальних операцій "А", департаменти контррозвідки та військової контррозвідки", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, третя штурмова бригада продовжує завдавати нищівних ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

Раніше ми повідомляли, що військові Збройних сил України продовжують ефективно боротися з ворогом. При цьому російська армія зазнає втрат на полі бою. На відео можна побачити, що ЗСУ здатні завдавати значних втрат противнику.