ВСУ сдерживают Россию в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины сейчас сдерживают и уничтожают российские подразделения, терроризирующие Харьковскую область. На это направление прибыли дополнительные силы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Президент сообщил, что Украина показывает хороший результат в борьбе с российскими оккупантами.

"Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Харьковское направление было усилено, но туда еще дополнительно отправят бойцов.

"Направление — усилено. И будет еще усилено. Был доклад и относительно донецких направлений, где наиболее тяжело", — сказал глава государства.

Какие подразделения отличились

Президент также отметил подразделения, недавно проявившие себя в боях.

По словам Зеленского, на Харьковском направлении отличились 36-я отдельная бригада морской пехоты и 92-я отдельная штурмовая бригада. А в Донецкой области отличилась 55-я отдельная артиллерийская бригада.

"И еще по результатам этой недели есть за что особо отметить воинов ГУР, а именно подразделение "Группа 13" и спецподразделение "Шаман". Также воинов Службы безопасности Украины — Центр специальных операций "А", департаменты контрразведки и военной контрразведки", — подытожил Зеленский.

Напомним, третья штурмовая бригада продолжает наносить сокрушительные удары по врагу на Харьковщине. На этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.

Ранее мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины продолжают эффективно сражаться с врагом. При этом российская армия терпит потери на поле боя. На видео можно увидеть, что ВСУ способны наносить значительные потери противнику.