росії знадобився рік, аби визнати, що вони втратили корабель "Саратов"
У березні 2022 року в порту Бердянська був українці атакували російський корабель "Саратов". Наші військові точно потрапили у ціль, внаслідок чого величезний десантний корабель зайнявся та потонув у водах Азовського моря. Лише за рік росія офіційно визнала, що втратила "Саратов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання.
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Втрати ворога
Командир Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту росії фелікс меньков офіційно підтвердив, що рік тому під час бойових дій було знищено не тільки великий десантний корабель "Саратов", але ще і "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков". Відео, де горять ворожі кораблі оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", — прокоментував головнокомандувач.
Загалом українські військові з початку вторгнення рф знищили 18 ворожих кораблів та катерів.
Нагадаю, що за останню добу було також ліквідовано більше тисячі окупантів. Крім того, росіяни втратили чотири танки, 23 бронемашини, вісім артилерійських систем і три засоби ППО.