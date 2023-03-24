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​​​​​​​ЗСУ знову знищили понад тисячу окупантів за добу: Генштаб назвав вражаючі втрати рф

24 березня 2023 08:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили практично рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 23 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад тисячу російських окупантів. Це один із рекордних показників за увесь час війни, більшими втрати окупантів були лише на початковому етапі повномасштабного вторгнення.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 23 бронемашини, вісім артилерійських систем і три засоби ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 169 170 (+1020) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 574 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 921 (+23) од.;
  • артилерійських систем — 2 616 (+8) од.;
  • РСЗВ — 511 (+0) од.;
  • засобів ППО — 276 (+3) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 290 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 208 (+5);
  • крилатих ракет — 911 (+2);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 464 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 277 (+4).

Втрати російської армії в Україні на 24 березня 2023 року

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.

А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.

Фото: Генштаб

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