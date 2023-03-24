Атака на базу российских кораблей в порту оккупированного Бердянска

В марте 2022 года в порту Бердянска украинцы атаковали российский корабль "Саратов". Наши военные точно попали в цель, в результате чего огромный десантный корабль загорелся и утонул в водах Азовского моря. Только через год россия официально признала, что потеряла "Саратов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание.

Потери врага

Командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота россии феликс меньков официально подтвердил, что год назад во время боевых действий был уничтожен не только крупный десантный корабль "Саратов", но и "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Видео, где горят вражеские корабли, обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде", — прокомментировал главнокомандующий.

В целом украинские военные с начала вторжения россии уничтожили 18 вражеских кораблей и катеров.

Напомню, что за последние сутки было также ликвидировано более тысячи оккупантов. Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 23 бронемашины, восемь артиллерийских систем и три средства ПВО.