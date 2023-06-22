"Россия была шл**й всегда": окупант обурений здачею контактів військових

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Окупанти обурюються, що росіяни передають інформацію українським Силам оборони. Військові РФ скаржаться на продажність своєї країни та називають її "шл**ю".

Відповідну розмову перехопило ГУР.

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Перехоплена розмова

— Копаємо, кажу, — розповідає окупант.

— Копаєте? Кого? — перепитує його брат.

— Окопи, — відповідає військовий.

— Я думав, ви вже почали цих ху*сосів, бл* закопувати, — надіявся брат.

— Ні одного поки ще не було, — ділиться загарбник.

— Нехай самі своїх копають, с*ки, — агресивно відповідає родич окупанта.

— Вони копають п*здато, взагалі люто! Лабіринти в них, нах*й. І знову телефонували матінці (ймовірно, йдеться про інформаційні українські канали), — каже окупант.

— Тварини, с*ка. Ти частіше дзвони їй, бл*, щоб вона знала, бл*, що ті п*здаболи *бучі, бл*я. Ось, що ще цікаво, бл*, твою мать, чому с*ка... Як вони можуть вираховувати це, бл*? Як? Якщо, с*ка, це російські, бл*, ці (спецслужби) — бл*дство. С*ка, не дають їм це зробити, бл*, вони є цього не зроблять ніх*я. Так російським цим пох*й значить, бл*! — кричить брат військового.

— Ні, списки є ж наші в них, — відповідає загарбник.

— А звідки вони в них? — здивовано запитує його брат.

— Я тобі пізніше розкажу, не телефоном, — наполіг окупант.

— Наші російські, бл*, здають. Х*лі мені потім розповідати, бл*! Те, що я тобі кажу: наша російська дірява х*йня, бл*, пропускає все нах*й. За гроші все продають. Так воно і є. Так завжди і було: Росія була шлюх*ю, була завжди, є і буде, бл*, повією, яку можна купити і продати. Взимку снігу, с*ка, в цій *бучій Росії ніхто не дасть зі свого двору безкоштовно, бл*, — наполегливо розповідає брат.

— Так-так, абсолютно правильно, — погоджується з ним солдат.

— От і продають, нах*й, всі ці списки, всі ці ху*ски. Добре якщо навіть списки і є, звідки вони, с*ка, солдатів матерям, бл*, їхні номери звідки знають? У них всі зв'язки є, все, чого хочуть, вони можуть знайти через будь-кого. Вони все роблять, нах*й. Чому наші солдати ні однієї з їхніх матерів не знають, хто вони такі? Тільки одна відмазка, знаєш яка — це все найманці з-за кордону. Та ніх*я подібного! Там цих хохлів х*єва купа, бл*, — агресивно верещить чоловік.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.