"Россия была шл**й всегда": оккупант возмущен сдачей контактов военных

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Оккупанты возмущаются, что россияне передают информацию украинским Силам обороны. Военные РФ жалуются на продажность своей страны и называют ее "шл**й".

Соответствующий разговор перехватило ГУР.

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Перехваченный разговор

— Копаем, говорю, — рассказывает оккупант.

— Копаете? Кого? – переспрашивает его брат.

— Окопы, — отвечает военный.

— Я думал, вы уже начали этих ху*сосов, закапывать, — надеялся брат.

— Ни одного пока не было, — делится захватчик.

— Пусть сами своих копают, с*ки, — агрессивно отвечает родственник оккупанта.

— Они копают п*здато, вообще люто! Лабиринты у них, нах*й. И снова звонили по телефону матушке (вероятно, речь идет об информационных украинских каналах), — говорит оккупант.

— Твары, с*ка. Ты почаще звони ей, чтобы она знала, что они п*здаболи *бычие. Вот что еще интересно, бл*, твою мать, почему с*ка... Как они могут вычислять это, бл*? Как? Если, с*ка, это русские, бл*, эти (спецслужбы) — бл*дство. С*ка, не дают им это сделать, бл*, они этого не сделают ник*к. Так русским этим пох*й значит, бл*! — кричит брат военного.

— Нет, списки же наши у них, — отвечает захватчик.

— А откуда они у них? — с удивлением спрашивает его брат.

— Я тебе позже расскажу, не по телефону, — настоял оккупант.

— Наши русские, бл*, сдают. Х*ли мне потом рассказывать, бл*! То, что я тебе говорю: наша русская дырявая х*йня, бл*, пропускает все нах*й. За деньги все продают. Так и есть. Так всегда и было: Россия была шл*хой, была всегда, есть и будет, шл*хой, проституткой, которую можно купить и продать. Зимой снега, с*ка, в этой *баной России никто не даст со своего двора бесплатно, бл*, — настойчиво рассказывает брат.

– Да-да, совершенно правильно, – соглашается с ним солдат.

— Вот и продают, нах*й, все эти списки, все эти ху*ски. Хорошо если даже списки и есть, откуда они, с*ка, солдат матерям, бл*, их номера откуда знают? У них все связи есть, все, что хотят, они могут найти через любого. Они все делают, нах*й. Почему наши солдаты ни одной из их матерей не знают, кто они такие? Только одна отмазка, знаешь какая — это все наемники из-за границы. Но их*я подобного! Там этих хохлов х*ева куча, бл*я, — агрессивно визжит мужчина.

Напомним, недавно ГУР опубликовало разговор, где оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.