"Ростов-на-Дону": що відомо про першу російську субмарину, знищену ЗСУ

Підводний човен "Ростов-на-Дону". Фото: міноборони РФ

Внаслідок ракетного удару по військовій інфраструктурі окупованого Севастополя, як стало відомо, був знищений не тільки великий десантний корабель "Мінськ", а і підводний човен "Ростов-на-Дону". Ця російська субмарина, як повідомив Генштаб ЗСУ, стала першою, ліквідованою Силами оборони України у нинішній війні.

Варшавський договір і Китай

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону", який був знищений у сухому доці на заводі у Севастополі — це одна із найновіших дизель-електричних субмарин російського флоту. Хоча сам проєкт 636 "Варшавянка", частиною якого є Б-237, з’явився далеко не сьогодні.

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Власне, на це натякає і назва — "Варшавянкою" тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів був названий тому, що субмарини цього типу планували продавати сателітам, країнам Варшавського договору.

Втім, доки справа дійшла до випуску перших човнів серії, Варшавський договір був денонсований, СРСР розпався — і Росії довелося шукати нових покупців. Ним насамперед став Китай, який має на озброєнні 10 субмарин цієї серії. Шість підводних човнів проєкту "Варшавянка" має В’єтнам, ще чотири — Алжир. В Росії до початку повномасштабної війни було десять одиниць цієї морської військової техніки, з них на балансі Чорноморського флоту — шість.

300 мільйонів і "Калібри" на вітер

Човен Б-237 "Ростов-на-Дону" був закладений у листопаді 2011 року, а в самому кінці 2014-го, 30 грудня, ця субмарина уже була зарахована до 4-ої окремої бригади підводних човнів з місцем базування у Новоросійську.

Вартість цього зразка військової техніки можна визначити досить приблизно. Так, на 2009 рік, коли ще тривала розробка цього конкретного корабля, вона оцінювалася в 300 мільйонів доларів США. Крім того, до загальної вартості субмарини варто додати і ту зброю, яка мала бути на ній.

Так, "Ростов-на-Дону" міг нести на борту наступні ракети — 3М54K, 3М54K1, 3М14K, 91Р1. Крім того, на Б-237 могло перебувати чотири крилаті ракети "Калібр", якими росіяни неодноразово завдавали ударів по українській території. Усього цього тепер немає, або його неможливо використовувати в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що удар по Б-237 став взагалі першою атакою української армії на підводний човен РФ у ході нинішньої війни.