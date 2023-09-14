Втрати окупантів на 14 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 620 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 620 людей.

Окрім цього, загарбники втратили 15 танків, 18 бронемашин, 42 артилерійські системи, три РСЗВ, 47 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 270 970 (+620) осіб;

танків — 4 599 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 810 (+18) одиниць;

артилерійських систем — 5 944 (+42) одиниць;

РСЗВ — 769 (+3) одиниць;

засобів ППО — 517 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 697 (+47);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 20 (+1) одиниць;

підводних човнів — 1 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 458 (+14 одиниць;

спеціальної техніки — 889 (+5).

Втрати окупантів станом на 14 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за ніч 14 вересня окупанти випустили по Україні 22 "шахеди". Силам ППО вдалося ліквідувати 17 з них.