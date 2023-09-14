"Ростов-на-Дону": что известно о первой российской субмарине, уничтоженной ВСУ

Подлодка "Ростов-на-Дону". Фото: минобороны РФ

В результате ракетного удара по военной инфраструктуре оккупированного Севастополя, как стало известно, был уничтожен не только крупный десантный корабль "Минск", но и подлодка "Ростов-на-Дону". Эта российская субмарина, как сообщил Генштаб ВСУ, стала первой, ликвидированной Силами обороны Украины в нынешней войне.

Варшавский договор и Китай

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону", которая была уничтожена в сухом доке на заводе в Севастополе — это одна из новейших дизель-электрических субмарин российского флота. Хотя сам проект 636 "Варшавянка", частью которого есть Б-237, появился далеко не сегодня.

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Собственно, на это намекает и название — "Варшавянкой" тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок был назван потому, что субмарины этого типа планировали продавать сателлитам, странам Варшавского договора.

Впрочем, пока дело дошло до выпуска первой лодки серии, Варшавский договор был денонсирован, СССР распался — и России пришлось искать новых покупателей. Им, прежде всего, стал Китай, имеющий на вооружении 10 субмарин этой серии. Шесть подлодок проекта "Варшавянка" имеет Вьетнам, еще четыре — Алжир. В России до начала полномасштабной войны было десять единиц этой морской военной техники, из них на балансе Черноморского флота — шесть.

300 миллионов и "Калибры" на ветер

Лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была заложена в ноябре 2011 года, а в самом конце 2014-го, 30 декабря, эта субмарина уже была причислена к 4-й отдельной бригаде подводных лодок с местом базирования в Новороссийске.

Стоимость этого образца военной техники можно определить достаточно примерно. Так, на 2009 год, когда продолжалась еще разработка этого конкретного корабля, она оценивалась в 300 миллионов долларов США. Кроме того, к общей стоимости субмарины следует добавить и то оружие, которое должно было быть на нем.

Так, "Ростов-на-Дону" мог нести на борту следующие ракеты — 3М54K, 3М54K1, 3М14K, 91Р1. Кроме того, на Б-237 могло находиться четыре крылатых ракеты "Калибр", которыми россияне неоднократно наносили удары по украинской территории. Всего этого теперь нет или его невозможно использовать в российско-украинской войне.

Напомним, что удар по Б-237 стал вообще первой атакой украинской армии на подлодку РФ в ходе нынешней войны.