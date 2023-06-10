Розбірки у стилі 90-тих: Кадиров з Пригожиним з’ясовують стосунки

Рамзан Кадиров та Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ

Конфлікт очільника угруповання ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з оточенням глави Чечні Рамзана Кадирова виходить на новий рівень. Кадиров та Пригожин не втомлюються з'ясовувати стосунки.

Про одну з останніх розмов Кадирова і Пригожина телефоном розповів глава Чечні у Telegram.

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Рамзан Кадиров пише, що захотів поговорити з Пригожиним і "поставити усі крапки над і". Особливо у питаннях, чому друга армія світу тепер вже не російська, про відсутність належної кількості боєприпасів на передовій та роль у цьому всьому російського Президента Путіна.

Розбірки між "вагнерівцями" та "кадирівцями"

"Кадирівці" критикують Пригожина за значні втрати та критику чиновників. Пригожин, своєю чергою, не втомлюється звинувачувати військове керівництво РФ у забезпеченні боєприпасів, відсутності підкріплення. І щоразу погрожує виведенням своїх людей з-під Бахмута.

Кадиров, своєю чергою, теж не проти згадати про "заслуги" Пригожина. Особливо, коли йдеться про постачання харчів для Міністерства оборони.

Дніми Пригожин підтвердив, що така розмова по телефону дійсно була і вони "домовилися спустити цю історію на гальмах".

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Однак насправді росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки.

Також Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало шляхи відходу "вагнерівців" із Бахмута. За його словами, 2 червня майже всі найманці покинули Бахмут, а їх позиції передали Міноборони РФ.