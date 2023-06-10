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Разборки в стиле 90-х: Кадыров с Пригожиным выясняют отношения

10 июня 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Разборки в стиле 90-х: Кадыров с Пригожиным выясняют отношения
Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Конфликт главы группировки ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова выходит на новый уровень. Кадыров и Пригожин не устают выяснять отношения.

Об одном из последних разговоров Кадырова и Пригожина по телефону рассказал глава Чечни в Telegram.

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Рамзан Кадыров пишет, что захотел поговорить с Пригожиным и "поставить все точки над и". Особенно в вопросах, почему вторая армия мира теперь уже не российская, об отсутствии должного количества боеприпасов на передовой и роли в этом российского Президента Путина.

Разборки между "вагнеровцами" и "кадыровцами"

"Кадыровцы" критикуют Пригожина за значительные потери и критику чиновников. Пригожин, в свою очередь, не устает обвинять военное руководство РФ в плохом обеспечении боеприпасов, отсутствии подкрепления. И каждый раз угрожает выведением своих людей из-под Бахмута.

Кадыров, в свою очередь, тоже не прочь вспомнить о "заслугах" Пригожина. Особенно когда речь идет о поставках продуктов для Министерства обороны.

На днях Пригожин подтвердил, что такой разговор по телефону действительно был и они "договорились спустить эту историю на тормозах".

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. Однако на самом деле россияне воевали против сельскохозяйственной техники.

Также Евгений Пригожин также заявил, что Минобороны РФ заминировало пути отхода "вагнеровцев" из Бахмута. По его словам, 2 июня почти все наемники покинули Бахмут, а их позиции передали Минобороны РФ.

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