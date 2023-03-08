Кадри Шойгу в Україні стали відповіддю на візит Пригожина на передову, — розвідка Британії

Пригожин продовжує "змагатись" з Шойгу за лідерство

У британській розвідці вважають, що публікація кадрів візиту глави міноборони рф до України стала відповіддю на поїздку глави ПВК "Вагнера" на передову. Між Шойгу та Пригожиним вже давно назріває конфлікт.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки.

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Так, 4 березня 2023 року міністерство оборони росії опублікувало відеозапис візиту Шойгу на окуповані території України. Своєю чергою, у розвідці вважають, що це відповідь на нещодавній візит власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина на фронт.

У британській розвідці пишуть, що "Вагнер" перебуває у суперечці з російським міністерством оборони, і Шойгу, ймовірно, чутливий до порівняння з Пригожиним. Також у звіті йдеться і про провали росіян на сході України.

Зокрема, донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у районі Вугледара як ключовий спосіб досягнення оперативно-значущого прориву на лінії фронту України. Зараз же російські планувальники, ймовірно, стоять перед дилемою: розпочати ще один штурм Вугледара чи підтримати інтенсивні бої далі на північ у районі Бахмута та Кремінної.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ розповідали про розкол у вищому керівництві рф через великі втрати на фронті та відсутність будь-якого успіху.