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Раскол в руководстве и провалы на востоке: в британской разведке рассказали о делах рф

8 марта 2023 10:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Кадры Шойгу в Украине стали ответом на визит Пригожина на передовую, — разведка Британии
Пригожин продолжает "сражаться" с Шойгу за лидерство
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В британской разведке считают, что публикация кадров визита главы минобороны рф в Украину стала ответом на поездку главы ЧВК "Вагнера" на передовую. Между Шойгу и Пригожиным уже давно назревает конфликт.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки.

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Подробности

Так, 4 марта 2023 министерство обороны рф опубликовало видеозапись визита Шойгу на оккупированные территории Украины. В свою очередь, в разведке считают, что это ответ на недавний визит владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на фронт.

В британской разведке пишут, что "Вагнер" находится в споре с российским министерством обороны, и Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным. Также в отчете говорится и о провалах россиян на востоке Украины.

В частности, недавно российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Сейчас же российские планировщики, вероятно, стоят перед дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои на север в районе Бахмута и Кременной.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказывали о расколе в высшем руководстве рф из-за больших потерь на фронте и отсутствии какого-либо успеха.

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