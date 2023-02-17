Військовий експерт Селезньов розповів, як росіяни почали готуватися до ракетних атак

Розкрито нову тактику російських ракетних атак
Російські окупаційні війська поступово відходять від шаблонного застосування по Україні свого ракетного арсеналу. Перед тим, як почати ракетну атаку агресор вивчає розташування українських систем протиповітряної оборони.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
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"Росіяни пробують різні варіанти застосування ракет під час масованих атак, намагаючись намацати оборону", — сказав Селезньов.
Водночас, зазначив він, перед тим, як здійснити ракетні та дронові атаки, ворог підіймає у повітря на території Республіки Білорусь літак радіотехнічної розвідки А-50 разом з МіГ-31.
"Оскільки їм вкрай важливо знати місця зосередження наших систем ППО, тому росіяни шукають будь-які можливості, які можуть допомогти їм пробити нашу систему протиповітряної оборони", — пояснив військовий експерт.
Як росіяни використовують ракети
Як розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих, ворог адаптується до умов, які склалися, та ефективності української ППО по відбиттю атак. Тому він, як і раніше, намагається перевантажити нашу систему, останнім часом не використовує безпілотники, а перейшов на повітряні кулі. Або ж накопичує засоби для масованих атак комбінованих атак у майбутньому. Наприклад, на 23-24 лютого, як говорить українське військово-політичне керівництво.
На цьому тижні фахівці російської окупаційної армії почали застосовувати новий спосіб для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог пристосував повітряні кулі зі спеціальним імітатором цілі.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, впродовж 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.