Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Розкрито нову тактику російських ракетних атак arrow

Розкрито нову тактику російських ракетних атак

17 лютого 2023 14:51
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Військовий експерт Селезньов розповів, як росіяни почали готуватися до ракетних атак
Ворог випробовує різні варіанти застосування зброї
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська поступово відходять від шаблонного застосування по Україні свого ракетного арсеналу. Перед тим, як почати ракетну атаку агресор вивчає розташування українських систем протиповітряної оборони.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

Читайте також:

"Росіяни пробують різні варіанти застосування ракет під час масованих атак, намагаючись намацати оборону", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Водночас, зазначив він, перед тим, як здійснити ракетні та дронові атаки, ворог підіймає у повітря на території Республіки Білорусь літак радіотехнічної розвідки А-50 разом з МіГ-31.

"Оскільки їм вкрай важливо знати місця зосередження наших систем ППО, тому росіяни шукають будь-які можливості, які можуть допомогти їм пробити нашу систему протиповітряної оборони", — пояснив військовий експерт.

Як росіяни використовують ракети

Як розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих, ворог адаптується до умов, які склалися, та ефективності української ППО по відбиттю атак. Тому він, як і раніше, намагається перевантажити нашу систему, останнім часом не використовує безпілотники, а перейшов на повітряні кулі. Або ж накопичує засоби для масованих атак комбінованих атак у майбутньому. Наприклад, на 23-24 лютого, як говорить українське військово-політичне керівництво.

На цьому тижні фахівці російської окупаційної армії почали застосовувати новий спосіб для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог пристосував повітряні кулі зі спеціальним імітатором цілі.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, впродовж 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

15:05 Фреймут привітала старшу доньку з 17-річчям: "Ти така єдина"

15:05 Україна створить запас нафти та нафтопродуктів на випадок кризи: що сказано у законі

15:01 43-річній мешканці Києва повідомили про підозру за поширення російської пропаганди

14:56 ​​​​​​​Банкова не підтримує ідею "гібридного трибуналу": Єрмак пояснив, чому

14:50 На Одещині СБУ повідомила про підозру трьом прихильницям "руського мира"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:49 Українці продовжують подавати заявки на компенсацію за знищене житло: дані Кабміну

14:48 У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць

14:42 Магнітна буря на Землі: експерти розповіли, як захиститись від негативних наслідків

Новина з відео

14:40 Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

14:37 Андрія Павелка усунено з посади президента УАФ за рішенням суду

Новина з відео

14:40 Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"

Новина з відео

14:35 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки "Танцюю, як в останній раз"

Новина з відео

13:15 Армія рф може завдати ракетного удару навіть просто зараз, — Гуменюк

Новина з відео

12:55 Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:21 Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору

Новина з відео

10:59 Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроніки подій з 24 лютого": MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню та кліп на неї

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Актуальне по темі

None 17 Лютий 15:05

Фреймут привітала старшу доньку з 17-річчям: "Ти така єдина"

None 17 Лютий 15:04

Україна створить запас нафти та нафтопродуктів на випадок кризи: що сказано у законі

None 17 Лютий 15:01

43-річній мешканці Києва повідомили про підозру за поширення російської пропаганди

None 17 Лютий 14:34

На Одещині СБУ повідомила про підозру трьом прихильницям "руського мира"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB