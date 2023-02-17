Военный эксперт Селезнев рассказал, как россияне начали готовиться к ракетным атакам

Враг испытывает разные варианты применения оружия

Российские оккупационные войска постепенно отходят от шаблонного применения по Украине своего ракетного арсенала. Перед тем, как начать ракетную атаку, агрессор изучает расположение украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

"Россияне пробуют разные варианты применения ракет во время массированных атак, пытаясь нащупать оборону", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

В то же время, отметил он, перед тем, как совершить ракетные и дроновые атаки, враг поднимает в воздух на территории Республики Беларусь самолет радиотехнической разведки А-50 вместе с МиГ-31.

"Поскольку им крайне важно знать места сосредоточения наших систем ПВО, поэтому россияне ищут любые возможности, которые могут помочь им пробить нашу систему противовоздушной обороны", — пояснил военный эксперт.

Как россияне используют ракеты

Как рассказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых, враг адаптируется к сложившимся условиям и эффективности украинского ПВО по отражению атак. Потому он по-прежнему пытается перегрузить нашу систему, в последнее время не использует беспилотники, а перешел на воздушные шары. Или накапливает средства для массированных атак комбинированных атак в будущем. К примеру, на 23-24 февраля, как говорит украинское военно-политическое руководство.

На этой неделе специалисты российской оккупационной армии начали применять новый способ выявления украинских систем противовоздушной обороны. Для этого враг приспособил воздушные шары со специальным имитатором цели — угловым отражателем.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате ранены и погибли среди гражданских.