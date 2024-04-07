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Расстрел украинских пленных — Лубинец прокомментировал жестокую казнь

7 апреля 2024 21:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Расстрел украинских пленных — Лубинец прокомментировал жестокую казнь
Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики снова казнили украинских военных, которые сдались в плен. Это произошло в Крынках Херсонской области.

На этот жестокий поступок отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Расстрел украинских пленных

Лубинец отметил, что когда именно и где было совершено преступление, пока неизвестно.

Однако по предварительной информации, это произошло возле села Крынки Херсонской области.

"На видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают", — отметил Омбудсмен.

Он подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

Как известно, такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой врага.

Лубинец обратился с официальными письмами к ООН и Международному комитету Красного Креста для документирования этого факта и создания доказательной базы для трибунала над преступниками.

"Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал — следы военных преступлений не удастся скрыть. У военных преступлений нет срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто их совершил, и те, кто отдавал преступные приказы", — добавил Уполномоченный.

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Скриншот поста Лубинца
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Скриншот поста Лубинца

Ранее мы писали, что противник снова расстрелял украинских военных, которые сдались в плен.

На очередное нарушение законов войны оккупантами отреагировал Офис генерального прокурора Украины. Там приступили к расследованию убийства безоружных украинских военнопленных.

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Россия

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