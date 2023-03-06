У Нацполіції опублікували фільм про те, як окупанти в Ірпені розстрілювали цивільних

Скриншот з відео

Українські поліцейські опублікували мініфільм про звірства окупантів під Києвом. Рік тому загарбники розстріляли 10 цивільних автівок в Ірпені.

Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Національної поліції України.

Як солдати рф вбивали мирних людей на Київщині

Поліцейські встановили, що упродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів. Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з окупованого Ірпеня, але натомість стали мішенню військових рф.

Внаслідок розстрілів тоді загинули дев'ятеро мирних людей, ще 12 — були травмовані.

У фільмі про хронологію тих подій розповів старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай, а про звірства окупантів — люди, яким вдалося вижити після холоднокровного розстрілу.

Як відомо, 5 березня 2022 російські війська здійснили спробу штурму Ірпеня із різних напрямків. Місцеві мешканці намагалися евакуюватися з міста, обклеївши власні автомобілі надписами "діти" та "евакуація", однак окупанти вирішили їх просто вбити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ ідентифікували особи окупантів, які вбили трьох волонтерів у Бучі.