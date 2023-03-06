В Нацполиции опубликовали фильм о том, как оккупанты в Ирпене расстреливали гражданских

Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах окупантов в Ирпене
Украинские полицейские опубликовали минифильм о зверствах оккупантов под Киевом. Год назад захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей в Ирпене.
Соответствующее видео появилось на официальной странице Национальной полиции Украины.
-
СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, которые финансировали оккупационные органы через коллаборанта Сальдо
-
В Харьковской области проходит обучение добровольцев «Гвардии наступления»
-
Чемпионат Европы по фехтованию: одесские спортсмены вошли в топ-10 сильнейших
-
В Белгородской области "хлопок": поврежден единственный магазин на всю деревню и не только
-
Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали
-
Отдых за границей: куда украинцы бронируют путевки
-
В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать коня
-
Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака
-
Белорусской оппозиционерке Тихановской заочно дали 15 лет колонии: как она отреагировала
-
Опасные миксы: на полки одесских магазинов могут попасть токсичные морепродукты
Как солдаты рф убивали мирных людей на Киевщине
Полицейские установили, что 5-6 марта 2022 года российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей. Местные жители вместе с маленькими детьми пытались бежать из оккупированного Ирпеня, но стали мишенью военных рф.
В результате расстрелов тогда погибли девять мирных людей, еще 12 — были травмированы.
В фильме о хронологии тех событий рассказал старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай, а о зверствах окупантов — люди, которым удалось выжить после хладнокровного расстрела.
Как известно, 5 марта 2022 года российские войска предприняли попытку штурма Ирпеня по разным направлениям. Местные жители пытались эвакуироваться из города, оклеив собственные автомобили надписями "дети" и "эвакуация", однако оккупанты решили их просто убить.
Напомним, ранее мы писали, что СМИ идентифицировали личности оккупантов, убивших трех волонтеров в Буче.