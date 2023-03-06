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Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах окупантов в Ирпене

6 марта 2023 16:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Нацполиции опубликовали фильм о том, как оккупанты в Ирпене расстреливали гражданских
Скриншот с видео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украинские полицейские опубликовали минифильм о зверствах оккупантов под Киевом. Год назад захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей в Ирпене.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Национальной полиции Украины.

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Полицейские установили, что 5-6 марта 2022 года российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей. Местные жители вместе с маленькими детьми пытались бежать из оккупированного Ирпеня, но стали мишенью военных рф.

В результате расстрелов тогда погибли девять мирных людей, еще 12 — были травмированы.

В фильме о хронологии тех событий рассказал старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай, а о зверствах окупантов — люди, которым удалось выжить после хладнокровного расстрела.

Как известно, 5 марта 2022 года российские войска предприняли попытку штурма Ирпеня по разным направлениям. Местные жители пытались эвакуироваться из города, оклеив собственные автомобили надписями "дети" и "эвакуация", однако оккупанты решили их просто убить.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ идентифицировали личности оккупантов, убивших трех волонтеров в Буче.

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