В Нацполиции опубликовали фильм о том, как оккупанты в Ирпене расстреливали гражданских

Скриншот с видео

Украинские полицейские опубликовали минифильм о зверствах оккупантов под Киевом. Год назад захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей в Ирпене.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Национальной полиции Украины.

Как солдаты рф убивали мирных людей на Киевщине

Полицейские установили, что 5-6 марта 2022 года российские военные расстреляли 10 гражданских автомобилей. Местные жители вместе с маленькими детьми пытались бежать из оккупированного Ирпеня, но стали мишенью военных рф.

В результате расстрелов тогда погибли девять мирных людей, еще 12 — были травмированы.

В фильме о хронологии тех событий рассказал старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай, а о зверствах окупантов — люди, которым удалось выжить после хладнокровного расстрела.

Как известно, 5 марта 2022 года российские войска предприняли попытку штурма Ирпеня по разным направлениям. Местные жители пытались эвакуироваться из города, оклеив собственные автомобили надписями "дети" и "эвакуация", однако оккупанты решили их просто убить.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ идентифицировали личности оккупантов, убивших трех волонтеров в Буче.