Бойові літаки рф

Повітряно-космічні сили рф продовжують використовувати таку кількість літаків для підтримки операції в Україні, як і протягом багатьох місяців. При цьому кількість бойових вильотів російських літаків збільшилася за останній тиждень після кількох тижнів затишшя. Активність повітря зараз приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

Розвідники повідомляють, що в цілому російська авіація, як і раніше, значно відстає у війні, що стримується високою загрозою з боку української ППО, що зберігається, і розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, контрольованою Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль. По всій рф ПКС, ймовірно, зберегли практично неушкоджений парк із приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, попри втрату понад 130 з початку вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Водночас розвідка каже, що не можна вірогідно говорити про те, що ПКС зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки в поточних умовах бою вони, ймовірно, зазнали б неприйнятних втрат літаків.

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в рф" це неможливо.

Військовослужбовці з рф обговорюють гостре бажання звільнення з лав росії, але у зв'язку з прийняттям закону "Про проведення мобілізації в росії" до завершення періоду мобілізації звільнення заборонено. Крім того, обговорюють масове небажання цивільного населення бути залученим до проходження військової служби у росії.

Також повідомлялося, що західна розвідка повідомляє, що росія збирає авіацію на кордоні з Україною. Це свідчить про те, що росія готується залучити свої літаки та вертольоти у війні для підтримки пробуксовуючого наземного наступу.