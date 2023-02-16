Розвідка Британії оцінила потенціал авіації рф
Повітряно-космічні сили рф продовжують використовувати таку кількість літаків для підтримки операції в Україні, як і протягом багатьох місяців. При цьому кількість бойових вильотів російських літаків збільшилася за останній тиждень після кількох тижнів затишшя. Активність повітря зараз приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
-
РФ із тріском провалила модернізацію ракети Х-101, — Генштаб ЗСУ
-
Небезпека минула: в Україні оголосили відбій масштабної повітряної тривоги
-
Російська авіація вранці вдарила по Вовчанську: поранено працівника "Харківобленерго"
-
250 літрів на годину: на Одещині облаштували системи очищення води для медичного центру
-
На кордоні з Польщею на Львівщині зупинились майже сто автомобілів
-
СБУ вкотре провела обшук в "Довженко-Центрі": що вилучили
-
Шмигаль зустрівся із очільницею МЗС Канади Жолі: обговорили санкції проти атомної галузі рф
-
В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо
-
Переселенці скаржаться на проблеми з отриманням допомоги: що порадили в Офісі омбудсмена
-
Резніков зустрівся з генсеком НАТО: що обговорили політики
Звіт розвідки
Розвідники повідомляють, що в цілому російська авіація, як і раніше, значно відстає у війні, що стримується високою загрозою з боку української ППО, що зберігається, і розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах.
"Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, контрольованою Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль. По всій рф ПКС, ймовірно, зберегли практично неушкоджений парк із приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, попри втрату понад 130 з початку вторгнення", — йдеться у повідомленні.
Водночас розвідка каже, що не можна вірогідно говорити про те, що ПКС зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки в поточних умовах бою вони, ймовірно, зазнали б неприйнятних втрат літаків.
Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в рф" це неможливо.
Військовослужбовці з рф обговорюють гостре бажання звільнення з лав росії, але у зв'язку з прийняттям закону "Про проведення мобілізації в росії" до завершення періоду мобілізації звільнення заборонено. Крім того, обговорюють масове небажання цивільного населення бути залученим до проходження військової служби у росії.
Також повідомлялося, що західна розвідка повідомляє, що росія збирає авіацію на кордоні з Україною. Це свідчить про те, що росія готується залучити свої літаки та вертольоти у війні для підтримки пробуксовуючого наземного наступу.