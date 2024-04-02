Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Розвідка Британії показала спроби РФ "заховати" від України свої літаки arrow

Розвідка Британії показала спроби РФ "заховати" від України свої літаки

2 квітня 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Розвідка Британії показала спроби РФ "заховати" від України свої літаки
Аеродром в Енгельсі. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українська розвідка отримала підтвердження від британських колег про невдалі спроби Росії "заховати" свої літаки від ударам Українських Сил оборони. Незважаючи на намагання російських військових застосовувати методи приманки та обману, розвідка зуміла виявити їхні аеродроми.

Про це це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британїі. 

Читайте також:

Маскування російських літаків

Один із прикладів – супутниковий знімок аеродрому Кіровське в окупованому Криму, який датується 27 лютого. На знімку помітні намальовані на бетоні російські винищувачі. За словами представників британської розвідки, подібні малюнки були помічені щонайменше на 12 російських авіабазах.

Однак російські гелікоптери регулярно приземлюються на намальовані силуети винищувачів, зриваючи спробу обману та розкриваючи справжній бойовий порядок та чисельність літаків на авіабазах.

Satellite image of Kirovskoe Airfield, Crimea. (27/02/24)
Як Росія приховує свої літаки. Фото: Ministry of Defence

Представники розвідки Великої Британії підкреслили, що ці дії Росії свідчать про ступінь занепокоєння від майбутніх ударів українських військ та про здатність України відбити їхні атаки. Таким чином, українська розвідка має додаткові дані для ефективного контролю над російськими військовими діями.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська окупаційна армія, ймовірно, захопила два населені пункти на Донеччині наприкінці березня 2024 року. Крім того, Росія набирає щомісяця приблизно 30 тисяч нових солдатів. 

Також ми писали про те, що Російська Федерація неодноразово заявляла про плани в поточному році сформувати дві нові армії. Проте, згідно з останніми повідомленнями розвідки Британії, вони можуть зіткнутися з серйозними викликами.

Великобританія
розвідка
аеропорти
літаки
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК