Розвідка Британії показала спроби РФ "заховати" від України свої літаки

Аеродром в Енгельсі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українська розвідка отримала підтвердження від британських колег про невдалі спроби Росії "заховати" свої літаки від ударам Українських Сил оборони. Незважаючи на намагання російських військових застосовувати методи приманки та обману, розвідка зуміла виявити їхні аеродроми.

Про це це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британїі.

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Маскування російських літаків

Один із прикладів – супутниковий знімок аеродрому Кіровське в окупованому Криму, який датується 27 лютого. На знімку помітні намальовані на бетоні російські винищувачі. За словами представників британської розвідки, подібні малюнки були помічені щонайменше на 12 російських авіабазах.

Однак російські гелікоптери регулярно приземлюються на намальовані силуети винищувачів, зриваючи спробу обману та розкриваючи справжній бойовий порядок та чисельність літаків на авіабазах.

Як Росія приховує свої літаки. Фото: Ministry of Defence

Представники розвідки Великої Британії підкреслили, що ці дії Росії свідчать про ступінь занепокоєння від майбутніх ударів українських військ та про здатність України відбити їхні атаки. Таким чином, українська розвідка має додаткові дані для ефективного контролю над російськими військовими діями.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська окупаційна армія, ймовірно, захопила два населені пункти на Донеччині наприкінці березня 2024 року. Крім того, Росія набирає щомісяця приблизно 30 тисяч нових солдатів.

Також ми писали про те, що Російська Федерація неодноразово заявляла про плани в поточному році сформувати дві нові армії. Проте, згідно з останніми повідомленнями розвідки Британії, вони можуть зіткнутися з серйозними викликами.