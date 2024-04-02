Разведка Британии показала попытки РФ "спрятать" от Украины свои самолеты

Аэродром в Энгельсе. Иллюстративное фото: росСМИ

Украинская разведка получила подтверждение от британских коллег о неудачных попытках России "спрятать" свои самолеты от ударов Украинских сил обороны. Несмотря на попытки российских военных применять методы приманки и обмана, разведка сумела обнаружить их аэродромы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Британии.

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Маскировка российских самолетов

Один из примеров – спутниковый снимок аэродрома Кировское в оккупированном Крыму, который датируется 27 февраля. На снимке видны нарисованные на бетоне российские истребители. По словам представителей британской разведки, подобные рисунки были замечены, по меньшей мере, на 12 российских авиабазах.

Однако российские вертолеты регулярно приземляются на нарисованные силуэты истребителей, срывая попытку обмана и раскрывая настоящий боевой порядок и численность самолетов на авиабазах.

Как Россия скрывает свои самолеты. Фото: Ministry of Defence

Представители разведки Великобритании подчеркнули, что эти действия России свидетельствуют о степени беспокойства от будущих ударов украинских войск и способности Украины отразить их атаки. Таким образом, украинская разведка располагает дополнительными данными для эффективного контроля над российскими военными действиями.

Напомним, что Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская оккупационная армия, вероятно, захватила два населенных пункта в Донецкой области в конце марта 2024 года. Кроме того, Россия набирает ежемесячно около 30 тысяч новых солдат.

Также мы писали о том, что Российская Федерация не раз заявляла о планах в текущем году сформировать две новые армии. Однако, согласно последним сообщениям разведки Британии, они могут столкнуться с серьезными вызовами.