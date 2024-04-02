Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Разведка Британии показала попытки РФ "спрятать" от Украины свои самолеты arrow

Разведка Британии показала попытки РФ "спрятать" от Украины свои самолеты

2 апреля 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Разведка Британии показала попытки РФ "спрятать" от Украины свои самолеты
Аэродром в Энгельсе. Иллюстративное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинская разведка получила подтверждение от британских коллег о неудачных попытках России "спрятать" свои самолеты от ударов Украинских сил обороны. Несмотря на попытки российских военных применять методы приманки и обмана, разведка сумела обнаружить их аэродромы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Британии.

Читайте также:

Маскировка российских самолетов

Один из примеров – спутниковый снимок аэродрома Кировское в оккупированном Крыму, который датируется 27 февраля. На снимке видны нарисованные на бетоне российские истребители. По словам представителей британской разведки, подобные рисунки были замечены, по меньшей мере, на 12 российских авиабазах.

Однако российские вертолеты регулярно приземляются на нарисованные силуэты истребителей, срывая попытку обмана и раскрывая настоящий боевой порядок и численность самолетов на авиабазах.

Satellite image of Kirovskoe Airfield, Crimea. (27/02/24)
Как Россия скрывает свои самолеты. Фото: Ministry of Defence

Представители разведки Великобритании подчеркнули, что эти действия России свидетельствуют о степени беспокойства от будущих ударов украинских войск и способности Украины отразить их атаки. Таким образом, украинская разведка располагает дополнительными данными для эффективного контроля над российскими военными действиями.

Напомним, что Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская оккупационная армия, вероятно, захватила два населенных пункта в Донецкой области в конце марта 2024 года. Кроме того, Россия набирает ежемесячно около 30 тысяч новых солдат.

Также мы писали о том, что Российская Федерация не раз заявляла о планах в текущем году сформировать две новые армии. Однако, согласно последним сообщениям разведки Британии, они могут столкнуться с серьезными вызовами.

Великобритания
разведка
аэропорты
самолеты
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК