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Разведка предупреждает, что РФ готовит новый теракт против Украины — СМИ

8 июня 2023 23:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Разведка предупреждает, что РФ готовит новый теракт против Украины — СМИ
Российский оккупант на фоне горящего дома в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По данным украинской разведки, после зверств россиян на Каховской ГЭС враг готовит очередную провокацию, однако уже на своей территории. По традиции, обвинить во всем оккупанты собираются Украину.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в ГУР.

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Как рассказали источники в украинской разведке, Россия планирует совершить очередной террористический акт на своей территории и выбрала для этого газотранспортную систему.

УП утверждает, что министерство топлива и энергетики Украины узнало о значительном снижении давления в компрессорных станциях магистральных газопроводов, по которым Россия транспортирует природный газ в Европу через украинскую ГТС в рамках заключенного в декабре 2019 года контракта на транзит.

Отмечается, что с 7 июня 2023 года исходное давление в компрессорной станции "Курск" магистрального газопровода (МГ) "Елец-Курск-Кривой Рог" упало более чем втрое: с 63,3 до 19,4 кгс/см².

Почти тождественные показатели падения давления зафиксированы на входе и выходе компрессорной станции "Курск" магистрального газопровода "Прогресс".

В разведке считают, что столь опасные "забавы" с давлением могут свидетельствовать о том, что РФ готовит очередной теракт на магистральных газопроводах или других газовых объектах, чтобы обвинить в последствиях Украины.

"Очевидно, соответствующее намерение государства-террориста направлено на то, чтобы посеять недоверие между Украиной и нашими западными партнерами и отвлечь внимание от преступного подрыва Россией Каховской ГЭС", — сообщает анонимный источник из ГУР.

Напомним, несколько дней назад глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российские оккупационные войска готовят провокацию на заводе "Крымский титан" в Армянске. Возможный взрыв на химзаводе скажется не только на украинцах, а коснется и жителей России и Турции.

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