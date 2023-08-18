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Розвідка США переконана, що ЗСУ не звільнять Мелітополь в цьому році, — WP

18 серпня 2023 13:09
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Розвідка США переконана, що ЗСУ не звільнять Мелітополь в цьому році, — WP
Воїни ЗСУ в дорозі. Ілюстративне фото Генштаб
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Згідно з оцінкою розвідки США, українські сили не досягнуть Мелітополя у цьому році. Якщо цей прогноз виявиться вірним, це означатиме, що Київ не виконає головне завдання контрнаступу — розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.

Про це пише The Washington Post.

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Як зазначає видання, Мелітополь є критично важливим для контрнаступу України, оскільки він вважається воротами до Криму. Місто знаходиться на перетині двох важливих автошляхів і залізничної лінії, які дозволяють Росії переміщувати військовий персонал і техніку з півострова на інші окуповані території на півдні України. Тож його звільнення є ключовою ціллю контрнаступу. 

"В перший тиждень контрнаступу Україна зазнала значних втрат проти добре підготовленої оборони Росії, незважаючи на низку нещодавно придбаної західної техніки, включаючи американські бойові машини Bradley, німецькі танки Leopard 2 і спеціалізовані машини для розмінування", — пише ЗМІ.

Західні партнери очікували, що Україна змириться з тим, якою дорогою ціною дається кожний квадратний кілометр. Однак військове командування обрало іншу тактику - опір йде на менші підрозділи, які наступають одразу на кількох напрямках, замість того, щоб бити в одну точку. 

До того ж шлях до Мелітополя складний через те, як ретельно окупанти укріплюють власні позиції на тимчасово окупованих територіях.  

"Росія має там три основні оборонні лінії, а потім укріплені міста. Питання не лише в тому, чи зможе Україна порушити один чи два з них, а чи зможе вона порушити всі три та мати достатньо сил після виснаження, щоб досягти чогось більш значного, наприклад взяття Токмака чи чогось поза цим", — пояснив військовий аналітик з Інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі.

Тож оцінки у США дають похмурі. 

"Українські сили, які просуваються до Мелітополя з міста Роботине, що знаходиться на відстані понад 50 миль, залишатимуться в кількох милях за межами міста", — заявили офіційні особи США.

До того ж така негативна перспектива породила чвари у Білому домі. Республіканці та декрати звинувають адміністрацію Байдена у тому, що Україні вчасно не передали потужнішу зброю. Інша ж частина чиновників навпаки навітб слухати не бажає про збільшення допомоги ЗСУ. 

"Деякі республіканці зараз не сприймають прохання президента Байдена щодо додаткової допомоги Україні на суму 20,6 мільярда доларів, враховуючи скромні результати наступу", — пише ЗМІ. 

На невдоволення темпами контранаступу днями відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що критики можуть "йти і приєднатися до іноземного легіону", якщо вони хочуть швидших результатів. 

"Легко сказати, що ви хочете, щоб усе було швидше, коли вас немає поруч", — зауважив він.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди підтвердили схвалення США на передання Україні F-16.

Також у США пояснили, що для них буде означати перемогу України у війні з Росією.

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