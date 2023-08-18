Разведка США убеждена, что ВСУ не освободят Мелитополь в этом году, — WP

Воины ВСУ в пути. Иллюстративное фото Генштаб

Согласно оценке разведки США, украинские силы не достигнут Мелитополя в этом году. Если этот прогноз окажется верным, это означает, что Киев не достигнет главной цели контрнаступления — разрезание сухопутного коридора России в Крым.

Об этом пишет The Washington Post.

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Как отмечает издание, Мелитополь критически важен для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных дорог и железнодорожной линии, которые позволяют России перемещать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины. Поэтому его освобождение является ключевой целью контрнаступления.

"В первую неделю контрнаступления Украина понесла значительные потери против хорошо подготовленной обороны России, несмотря на ряд недавно приобретенной западной техники, включая американские боевые машины Bradley, немецкие танки Leopard 2 и специализированные машины для разминирования", — пишет СМИ.

Западные партнеры ожидали, что Украина смирится с тем, какой дорогой ценой дается каждый квадратный километр. Однако военное командование выбрало другую тактику — сопротивление идет на меньшие подразделения, которые наступают сразу в нескольких направлениях, вместо того чтобы бить в одну точку.

К тому же путь в Мелитополь сложен из-за того, как тщательно оккупанты укрепляют собственные позиции на временно оккупированных территориях.

"Россия имеет там три основных оборонных линии, а затем укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина нарушить один или два из них, а сможет ли она нарушить все три и иметь достаточно сил после истощения, чтобы добиться чего-то более значительного, например, взятие Токмака или чего-то вне этого" , — объяснил военный аналитик из Института исследования внешней политики Роб Ли.

Таким образом оценки США дают мрачные.

"Украинские силы, которые продвигаются в Мелитополь из города Работино, находящегося на расстоянии более 50 миль, будут оставаться в нескольких милях за пределами города", — заявили официальные лица США.

К тому же, такая негативная перспектива породила распри в Белом доме. Республиканцы и декраты обвиняют администрацию Байдена в том, что Украине вовремя не передали более мощное оружие. Другая часть чиновников наоборот слушать не желает об увеличении помощи ВСУ.

"Некоторые республиканцы сейчас не воспринимают просьбу президента Байдена о дополнительной помощи Украине на сумму 20,6 миллиарда долларов, учитывая скромные результаты наступления" , — пишет СМИ.

На недовольство темпами контрнаступления на днях отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что критики могут "идти и присоединиться к иностранному легиону", если они хотят более быстрых результатов.

"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом" , — заметил он.

Напомним, Дания и Нидерланды подтвердили одобрение США на передачу Украине F-16.

Также в США объяснили, что для них будет означать победу Украины в войне с Россией.