Розвів руками: Шойгу розгубився під час питання, чи переможе РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та російський пропагандист. Фото: скриншот з відео

Російський пропагандист запитав у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи переможе його країна у війні проти України. Він розгубився та лише розвів руками.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Російський пропагандист запитав у Шойгу про перемогу. Однак міністр проігнорував питання та розвів руками в сторони.

За інформацією деяких російських ЗМІ, інтерв'ю міністра оборони РФ вже видалено із сайту телеканалу "Росія-1".

Нагадаємо, окремі працівники ФСБ виступають за те, щоб російський диктатор Володимир Путін звільнив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова. Так, у ФСБ незадоволені невдачами російської армії на фронті, за що відповідальність покладають на Шойгу та Герасимова.

Також ми писали, що міністерство оборони РФ неспроможне повністю взяти під контроль приватні військові компанії. Експерти вважають, що деякі з цих ПВК можуть мати прямі зв'язки з високопосадовцями та бізнес-структурами, які фінансово їх підтримують.