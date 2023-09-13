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Развел руками: Шойгу растерялся во время вопроса, победит ли РФ

13 сентября 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Развел руками: Шойгу растерялся во время вопроса, победит ли РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и российский пропагандист. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский пропагандист спросил у министра обороны РФ Сергея Шойгу, победит ли его страна в войне против Украины. Он растерялся и только развел руками.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Российский пропагандист спросил Шойгу о победе. Однако министр проигнорировал вопрос и развел руками в стороны.

По информации некоторых российских СМИ, интервью министра обороны РФ уже удалено с сайта телеканала "Россия-1".

Напомним, отдельные работники ФСБ выступают за то, чтобы российский диктатор Владимир Путин уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Так, в ФСБ недовольны неудачами российской армии на фронте, за что ответственность возлагают на Шойгу и Герасимова.

Также мы писали, что министерство обороны РФ не может полностью взять под контроль частные военные компании. Эксперты считают, что некоторые из этих ЧВК могут иметь прямые связи с высокопоставленными чиновниками и бизнес-структурами, которые финансово их поддерживают.

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