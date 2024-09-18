В России горит арсенал ракетно-артиллерийских боеприпасов в Торопце

Апокалипсис в России – в Торопце беспилотник взорвал огромный склад с боеприпасами
В ночь на 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника прогремели мощные взрывы на 107 арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ) в городе Торопец, произошел сильный пожар. В каждом хранилище на арсенале могло быть до 240 тонн боеприпасов, в городе объявлена эвакуация.
Об этом стало известно из соцсетей, где появились видео с взрывами и мощным пожаром.
Взорван склад боеприпасов в городе Торопец
По сообщениям в соцсетях, в Тверскую область летело по меньшей мере шесть беспилотников. Россияне утверждают, что сбили три, а другие достигли цели.
Между тем, как утверждают российские СМИ, губернатор области Игорь Руденя приказал провести частичную эвакуацию из-за многочисленных детонации и сильного пожара.
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OSINT-эры сообщают, что на складе россияне хранили 122-мм ракеты до РСЗО "Град" и 82-мм мины, патроны, а каждое хранилище могло содержать до 240 тонн боеприпасов.
От мощных взрывов у жителей города есть разрушения в квартирах. Пользователь показал как взрывной волной снесло балкон вместе с окном в квартире.
К слову, в российских СМИ в 2015 году сообщали о масштабном развитии арсенала боеприпасов в Тверской области.
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