В России горит арсенал ракетно-артиллерийских боеприпасов в Торопце

Взрыв на складе боеприпасов в Тверской области. Фото: скриншот

В ночь на 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника прогремели мощные взрывы на 107 арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ) в городе Торопец, произошел сильный пожар. В каждом хранилище на арсенале могло быть до 240 тонн боеприпасов, в городе объявлена эвакуация.

Об этом стало известно из соцсетей, где появились видео с взрывами и мощным пожаром.

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Взорван склад боеприпасов в городе Торопец

По сообщениям в соцсетях, в Тверскую область летело по меньшей мере шесть беспилотников. Россияне утверждают, что сбили три, а другие достигли цели.

Пожар и задымление в Торопце после взрывов на БК. Фото: скриншот

Взрывы в Торопце. Фото: соцсети

Взрыв на арсенале в Торопце. Фото: скриншот

Между тем, как утверждают российские СМИ, губернатор области Игорь Руденя приказал провести частичную эвакуацию из-за многочисленных детонации и сильного пожара.

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OSINT-эры сообщают, что на складе россияне хранили 122-мм ракеты до РСЗО "Град" и 82-мм мины, патроны, а каждое хранилище могло содержать до 240 тонн боеприпасов.

Состав в Торопке из космоса. Фото: скриншот

От мощных взрывов у жителей города есть разрушения в квартирах. Пользователь показал как взрывной волной снесло балкон вместе с окном в квартире.

К слову, в российских СМИ в 2015 году сообщали о масштабном развитии арсенала боеприпасов в Тверской области.