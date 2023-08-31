"Ждет Севастополь": Данилов обнародовал видео успешного испытания украинских ракет

Запуск украинской ракеты. Фото: скриншот из видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал успешные испытания ракет украинского производства.

Видео Алексей Данилов опубликовал в соцсети X.

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Данилов подчеркнул, что ракетная программа Президента Украины Владимира Зеленского в действии. По его словам, испытания успешны, а применение эффективное.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт

P.S. Тихая и поющая украинская ночь..." , — добавил секретарь СНБО.

Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно.

«Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…».



PS Тихая и поющая украинская ночь… pic.twitter.com/DzpK4IezCv — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дальнейшее развитие событий на фронте зависит от многих факторов, в том числе ситуации в России и других странах мира. Однако военным путем победить Украину не удается, и она попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране.

Также мы писали, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина будет освобождать Крым только военным путем. Изгнав силой РФ с полуострова, можно рассчитывать на гарантии безопасности.