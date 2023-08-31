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"Ждет Севастополь": Данилов обнародовал видео успешного испытания украинских ракет

31 августа 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Ждет Севастополь": Данилов обнародовал видео успешного испытания украинских ракет
Запуск украинской ракеты. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал успешные испытания ракет украинского производства.

Видео Алексей Данилов опубликовал в соцсети X.

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Данилов подчеркнул, что ракетная программа Президента Украины Владимира Зеленского в действии. По его словам, испытания успешны, а применение эффективное.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт

P.S. Тихая и поющая украинская ночь..." , — добавил секретарь СНБО.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дальнейшее развитие событий на фронте зависит от многих факторов, в том числе ситуации в России и других странах мира. Однако военным путем победить Украину не удается, и она попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране.

Также мы писали, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина будет освобождать Крым только военным путем. Изгнав силой РФ с полуострова, можно рассчитывать на гарантии безопасности.

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