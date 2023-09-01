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Без единого выстрела: как снайперы ССО взяли живыми 19 оккупантов

1 сентября 2023 19:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Без единого выстрела: как снайперы ССО взяли живыми 19 оккупантов
Российские военные в плену бойцов ССО. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения рассказала об одном из эпизодов на Луганском направлении. Вместе с пехотным подразделением без единого выстрела воины взяли в плен 19 оккупантов.

Видео с подробностями необычной операции ССО разместили на своей странице в Telegram.

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Первых двух "заблудившихся" снайперы ССО взяли при поиске позиций для работы в районе Белогоровки. Пленные на предварительном допросе рассказали, кто они, откуда, когда их будут менять и какие задачи у них стоят на данной позиции.

Благодаря этой информации Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих России и занять новые позиции на Белогоровском направлении.

Ранее мы рассказывали, что командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало видео работы снайперов. Они успешно уничтожают врага в Донецком направлении фронта.

Напомним, спецназовцы СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.

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