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Зеленский показал впечатляющее видео работы украинских спецназовцев

29 июля 2023 11:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал впечатляющее видео работы украинских спецназовцев
Украинский спецназовец. Фото: пресс-служба ССО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский показал видео, где украинские спецназовцы выполняют боевые задания. Соответствующий видеоролик создала глобальная инициатива по поддержке Украины United24 по случаю Дня сил специальных операций ВСУ.

Глава государства опубликовал его в своих соцсетях.

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"Наши Силы специальных операций. Рассказать все об их отваге сейчас невозможно. Только после войны. Самые сложные операции. Самые рискованные. Самая современная подготовка. Уничтожение логистики российских террористов. Диверсии против оккупантов. Наше движение сопротивления. И очень мощные и принципиальные шаги по освобождению украинской земли. Вместе со всеми нашими героями Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины — это гордость нашего народа. Еще раз поздравляю с вашим профессиональным днем, ребята!, — подчеркнул Президент.

Поздравление Зеленского

Ранее глава государства поздравил спецназовцев Украины с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за доблесть в войне с РФ.

Напомним, спецназначители СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.

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