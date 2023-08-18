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Командування ССО показало ефектну роботу снайперів на Донецькому напрямку

18 серпня 2023 10:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Командування ССО показало ефектну роботу снайперів на Донецькому напрямку
Приціл снайпера на ворога. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало відео роботи снайперів. Вони успішно знищують ворога на Донецькому напрямку фронту. 

Відео опублікували на Facebook-сторінці командування ССО ЗСУ.

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Робота снайперів

На відео можна побачити професійну роботу українських снайперів. Щодня вони зменшують кількість російської армії.

"Кожен постріл — точно в ціль!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та інше. Кількість знищених за минулу добу солдат РФ становить приблизно 460 осіб.

Також ми писали, що ЗСУ ведуть успішні наступальні дії в умовах, коли поступаються армії РФ за показниками чисельності та забезпеченості. Наразі відбувається унікальна ситуація. 

Додамо, українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-ї ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

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