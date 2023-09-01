Без жодного пострілу: як снайпери ССО захопили живцем 19 окупантів

Російські військові в полоні бійців ССО. Фото: Скриншот

Снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення розповіла про один з епізодів на Луганському напрямку. Разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу воїни взяли у полон 19 окупантів.

Відео з подробицями незвичайної операції ССО розмістили на своїй сторінці у Telegram.

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Перших двох "заблукавших" снайпери ССО взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки. Полонені на попередньому допиті розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти та які задачі в них стоять на даній позиції.

Завдяки цій інформації Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців рф та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

Раніше ми розповідали, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало відео роботи снайперів. Вони успішно знищують ворога на Донецькому напрямку фронту.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрона перетворили російський "Солнцепек" на купу брухту. Армія дронів зростає та знищує техніку ворога.