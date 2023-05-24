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Российские добровольцы ответили на заявления властей об уничтожении их техники

24 мая 2023 10:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские добровольцы ответили на заявления властей об уничтожении их техники
Российские добровольцы из РДК. Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" опровергли заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об уничтоженной бронетехнике РДК. Они обнародовали видео, на котором видны целые бронемашины.

Об этом сообщил Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса".

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Российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" опровергли заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он заявил об уничтожении бронетехники, которую использовали российские добровольцы.

Бронетехника в строю

На Telegram-канале выложили видеозапись из лагеря РДК.

На видео видно, что бронемашины, которые используют добровольцы, находятся во вполне рабочем состоянии.

Опровержение заявления об убитых добровольцах

Командир РДК Денис Никитин также опроверг заявление об убитых добровольцах, фото с якобы телами которых выложили российские пропагандисты.

"На первой фотографии, которую я видел, ни у кого нет желтого скотча, являющегося опознавательным знаком номер один у нас, когда мы заходим на территорию РФ, проводим другие военные операции", — заявил Никитин в эфире YouTube-канала Марка Фейгина.

Напомним, 22 мая в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской областью.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Добавим, что аналитики Института изучения войны заявили 24 мая, что российским войскам удалось оттеснить добровольцев из легиона "Свобода России" и РДК к границе или даже выгнать их с территории Российской Федерации.

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