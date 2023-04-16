Почему контрнаступление будет непростым для Украины: аналитики Financial Times назвали факторы

Украинские артиллеристы в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Американские аналитики пояснили, что готовящееся контрнаступление Украины может быть очень сложным. Это связано с готовностью России к украинскому контрнаступлению и отсутствием преимущества Украины в воздухе.

Об этом говорится в публикации Financial Times.

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Значение контрнаступления Украины

"С одной стороны будет около 35 тысяч украинских солдат, усиленных западными боевыми танками.

Они будут противостоять более 140 тысячам вражеских солдат на 950-километровой линии фронта. Разделять эти два войска будет смертоносная полоса препятствий из мин, земляных сооружений и танковых заграждений, установленных россиянами", — отмечается в публикации.

Издание отмечает, что успех или неудача украинских сил, которые пойдут на прорыв обороны России, определят ход боевых действий и позицию Киева в переговорах с Москвой по урегулированию конфликта.

Факторы, которые усложнят боевые действия

В то же время, аналитики и военные чиновники предупреждают, что боевые действия обещают быть тяжелыми. Во-первых, операции по прорыву исключительно сложны, поскольку требуют синхронной работы всех военных подразделений — от артиллерии и танков до сбора разведданных и инженеров.

К трудностям прилагается отсутствие у украинцев преимущества в воздухе. Последний раз западные танки встречались с советскими Т-72 в Ираке 2003 года, но тогда коалиция во главе с США имела большое преимущество в воздухе.

Украинцам, как пишет издание, тоже не хватает важного воздушного прикрытия, чтобы остановить атаки российских истребителей, которые могут атаковать западную технику.

"Классический подход в сухопутном наступлении состоит в том, чтобы прорваться в тыл противника, на одном участке или нескольких, и нанести концентрированный удар по центру притяжения противника. Успешные примеры без преимущества в воздухе редки", — сказал бывший командир британского бронепехотного батальона Бен Барри.

На каком направлении может произойти контрнаступление ВСУ

Издание отмечает, что точное место проведения атаки остается тайной, однако одним из стратегически важных для России районов является Мелитополь. Но российская армия, осознавая риск, уже подготовила в этом регионе линии обороны.

По данным военных аналитиков, российская оборона обычно состоит из минного поля, за которым следуют линии бетонных столбиков пирамидальной формы, называемых "зубами дракона", чтобы замедлить движение механизированных частей. За ними располагается еще одно минное поле, через 400 м — линия траншей и блиндажей, а через 500 м — противотанковый ров.

По словам Барри, сначала нужно расчистить минную полосу для прохождения танков и техники, затем уничтожить "зубы дракона", возможно, с помощью танков, оснащенных плугами, а в конце пройти рвы с помощью специального оборудования для создания мостов.

Сложнее всего — синхронизировать действия разных частей, а армия Украины, "хоть и умела проводить маневры небольшого масштаба, имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба", говорят аналитики.

Кроме того, украинские войска, как пишет FT, потеряли значительную часть своих опытных солдат, потеряв, по оценкам, до 120 тысяч человек.

"Однако армию Украины недооценивали и раньше, например, когда в прошлом году она бросила вызов западным военным оценкам и оттеснила российские войска от столицы, а затем из Харьковской области. Россия также потеряла почти вдвое больше людей после полномасштабного вторжения, согласно западным оценкам. Кроме того, украинские войска лучше оснащены и обучены, чем их противники", — говорится в публикации.

Бывший офицер британской армии Глен Грант уверен, что если украинское наступление будет жестким и быстрым, фронт расшатается, россияне сбегут и оборонные сооружения станут ненужными.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.