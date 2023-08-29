ВСУ уничтожили вражеские САУ и танк оккупантов на Купянском направлении: эффектное видео

Уничтожение башни с системой РЭБ. Фото: скриншот с видео

С каждым днем украинские военные уничтожают все больше важной техники российских оккупантов. В течение ночи, ВСУ профессионально отработали по врагу на Купянском направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

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В Сухопутных войсках рассказали, что на Купянском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в течение ночи уничтожили:

две российские САУ 2С19;

вражеский танк Т-80;

башню с системой РЭБ.

Напомним, украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.

Также мы писали, что за прошедшие сутки, 28 августа, украинские воины уничтожили около 530 российских оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Добавим, рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.