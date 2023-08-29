Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ уничтожили вражеские САУ и танк оккупантов на Купянском направлении: эффектное видео arrow

ВСУ уничтожили вражеские САУ и танк оккупантов на Купянском направлении: эффектное видео

29 августа 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ уничтожили вражеские САУ и танк оккупантов на Купянском направлении: эффектное видео
Уничтожение башни с системой РЭБ. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С каждым днем украинские военные уничтожают все больше важной техники российских оккупантов. В течение ночи, ВСУ профессионально отработали по врагу на Купянском направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Читайте также:

Уничтожение техники захватчиков

В Сухопутных войсках рассказали, что на Купянском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в течение ночи уничтожили:

  • две российские САУ 2С19;
  • вражеский танк Т-80;
  • башню с системой РЭБ.

Напомним, украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.

Также мы писали, что за прошедшие сутки, 28 августа, украинские воины уничтожили около 530 российских оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Добавим, рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила успешно уничтожила позиции российских оккупантов. Также была повреждена техника противника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз